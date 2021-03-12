РИАМО - 12 мар. Объем промышленного экспорта в 2020 году на 54,3% превысил показатели, заложенные в плане национального проекта «Международная кооперация и экспорт», также на 18,8% был перевыполнен план по годовому экспорту агропромышленной продукции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В прошлом году промышленный экспорт Москвы составил 36,05 миллиарда долларов, что на 54,3% больше планируемых показателей, а экспорт агропромышленной продукции — 3,81 миллиарда долларов, что на 18,8% больше запланированного», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что за пять лет объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос в два раза. Еще в 2015 году показатель был на уровне 19,03 миллиарда долларов, в 2020-м – уже на 39,86 миллиарда долларов.

С помощью нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к 2024 году общероссийский объем несырьевого неэнергетического экспорта планируется увеличить до 250 миллиардов долларов в год.

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