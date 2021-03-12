РИАМО - 12 мар. Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках, храм построен в начала XVIII века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В предмет охраны включили все подлинные элементы этого уникального памятника, в том числе и архитектурный декор фасадов. Они украшены разнообразными элементами: кокошниками с раковинами, поясами, колонками и полуколонками разных видов, в том числе в форме кувшинов», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Также эксперты отметили ценность шатровой крыши колокольни с тремя рядами слухов. Внутри церкви утверждена ценность сводчатых перекрытий и сводов Монье, внутристенной лестницы на колокольню, которая сохранилась еще с XVIII века. А также каменных плит и металлических решетках на окнах.

Церковь Спаса Преображения на Песках — объект культурного наследия федерального значения. Здание находится под охраной государства. Любые реставрационные работы в нем могут проводиться только с учетом утвержденного предмета охраны по согласованному Мосгорнаследию проекту и под контролем специалистов ведомства.