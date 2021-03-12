РИАМО - 12 мар. Департамент культурного наследия Москвы утвердил предмет охраны церкви Спаса Преображения на Песках, храм построен в начала XVIII века, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Также эксперты отметили ценность шатровой крыши колокольни с тремя рядами слухов. Внутри церкви утверждена ценность сводчатых перекрытий и сводов Монье, внутристенной лестницы на колокольню, которая сохранилась еще с XVIII века. А также каменных плит и металлических решетках на окнах.
Церковь Спаса Преображения на Песках — объект культурного наследия федерального значения. Здание находится под охраной государства. Любые реставрационные работы в нем могут проводиться только с учетом утвержденного предмета охраны по согласованному Мосгорнаследию проекту и под контролем специалистов ведомства.
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