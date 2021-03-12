РИАМО - 12 мар. В Подмосковье созданы автоматизированные системы «ОССиГ» и «Электронный талон», а также реестр легальных площадок для переработки отходов сноса, строительства и грунтов (ОССиГ), сообщили РИАМО в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

Правительство Московской области подписало соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве и взаимодействии в сфере ОССиГ. Документ определяет механизм взаимодействия в сфере сбора, перемещения и переработки строительных отходов, включая интеграцию автоматизированных систем учета, созданных в обоих регионах.



«Конечная цель — создание цивилизованной системы обращения и борьба с незаконными свалками строительного мусора. Разработана четкая система взаимодействия: департамент строительства выдает разрешения на перемещение отходов только на разрешенные площадки, а Минэкологии ведет реестр объектов переработки и размещения», — сообщили в пресс-службе.



Количество отходов отражается в системе «ОССиГ», перевозка будет осуществляться только с использованием электронных талонов. В результате система обращения становится полностью прозрачной и управляемой.



Ввод системы электронных талонов планируется с 1 июня 2021 года. Каждого водителя обяжут иметь электронный талон, при этом номера всех транспортных средств занесут в единую базу данных. Отследить их перемещения можно будет с помощью системы видеонаблюдения.



С 1 сентября 2021 года граждане и юридические лица, уличенные в нарушениях правил обращения ОССиГ, начнут в автоматическом режиме получать штрафы. Это позволит пресечь несанкционированные перемещения строительного мусора и попытки организации незаконных свалок.