РИАМО - 12 мар. Вечером в пятницу заторы на столичных дорогах могут составить 8 баллов из 10 возможных, на текущий момент плотность движения оценивается в 4 балла, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение в центр затруднено здесь: шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспект, Рязанский проспект», – говорится в сообщении.

Проблем с движением нет на Ленинском и Кутузовском проспектах, а также на Алтуфьевском шоссе.

В настоящее время в столице уже образовались пробки. Заторы из-за проведения дорожных работ наблюдаются на внешней стороне МКАД на северо-западе перед Осташковским и перед Алтуфьевским шоссе.

Постепенно растет и пробка на внутренней стороне МКАД перед 101 километром. Из-за столкновения с неисправным Hyundai Porter на бок завалились два грузовика. Движение по правым рядам ограничено. Длина заторов в городе составляет 69 километров.

Утренняя загруженность московской дорожной сети составляет 4 балла.