РИАМО – 12 мар. На территории Московской области расположено более 200 фотоловушек, которые помогают бороться с незаконными свалками, благодаря этому количество таких свалок за 2020 год уменьшилось на 64%, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

«На сегодняшний день в подмосковных муниципалитетах уже установлено свыше 200 таких специализированных видеокамер, и их работа приносит свои плоды. В том числе благодаря фотоловушкам в 2020 году удалось выявить 4,5 тысячи незаконных свалок», - сказали в пресс-службе.

За прошлый год количество подмосковных свалок снизилось на 64%.

Фотоловушки автоматически фиксируют нарушение в случае, когда ночью в радиусе 25 метров происходит движение. Они также работают днем, когда их радиус составляет 30 метров. Зафиксированные данные отправляются в Центр управления регионом и распределяются по ведомствам, которые контролируют ту или иную территорию.

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