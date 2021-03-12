РИАМО - 12 мар. Жителям Москвы стала доступна функция скачивания архивов со снимками КТ и МРТ из электронной медицинской карты, это позволит горожанам избежать дополнительного посещения врача для их получения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Она уточнила, что теперь жителям столицы не нужно дополнительно ходить в поликлинику, чтобы взять исследование. Такие ситуации бывают, когда, например, нужна консультация узких специалистов.
Скачать снимки можно как в электронной медицинской карте на портале mos.ru, так и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Там же пользователи могут скачать снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).
Для того, чтобы скачать снимки, нужно зайти в раздел «Мои исследования», где нужно выбрать нужный протокол и затем нажать «Запросить изображение исследования». Оповещение о готовности ссылки для скачивания появится на портале mos.ru в разделе уведомлений, который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильной версии медкарты уведомление отразится в виде сигнальной красной точки рядом с кнопкой «Исследования».
Электронная медицинская карта — это альтернатива существующей бумажной карте. Москвичи получают информацию о своем здоровье, диагностике, лечении в поликлиниках, выписанные рецепты и другие данные.
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