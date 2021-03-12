РИАМО - 12 мар. Жителям Москвы стала доступна функция скачивания архивов со снимками КТ и МРТ из электронной медицинской карты, это позволит горожанам избежать дополнительного посещения врача для их получения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Мы продолжаем развивать возможности единой цифровой платформы здравоохранения и делать сервисы еще более удобными для горожан. Сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии ЭМК», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что теперь жителям столицы не нужно дополнительно ходить в поликлинику, чтобы взять исследование. Такие ситуации бывают, когда, например, нужна консультация узких специалистов.

Скачать снимки можно как в электронной медицинской карте на портале mos.ru, так и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Там же пользователи могут скачать снимки инструментальных исследований позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с рентгеновской компьютерной томографией (ПЭТ/КТ).

Для того, чтобы скачать снимки, нужно зайти в раздел «Мои исследования», где нужно выбрать нужный протокол и затем нажать «Запросить изображение исследования». Оповещение о готовности ссылки для скачивания появится на портале mos.ru в разделе уведомлений, который расположен в верхней части стартового экрана. В мобильной версии медкарты уведомление отразится в виде сигнальной красной точки рядом с кнопкой «Исследования».

Электронная медицинская карта — это альтернатива существующей бумажной карте. Москвичи получают информацию о своем здоровье, диагностике, лечении в поликлиниках, выписанные рецепты и другие данные.

Поликлиника онлайн: как будет работать бесплатная телемедицина в Московском регионе>>