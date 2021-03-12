РИАМО - 12 мар. С отклонением от расписания в настоящий момент следуют несколько поездов на МЦД-2, пассажиров попросили следить за объявлениями, сообщает пресс-служба АО «Центральная ППК»

«Мы работаем с МЖД над сокращением опоздания. Связано с тем, что на участке Каланчевская - Дмитровская поезда некоторое время следовали по одному пути», – говорится в сообщении.

Для завершения технологического окна для обслуживания инфраструктуры МЖД понадобилось дополнительное время. На текущий момент движение на участке осуществляется по всем путям.

Пассажиров попросили следить за объявлениями на станциях и в поездах, а также расписанием в приложении.