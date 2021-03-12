РИАМО - 12 мар. Прошедшей ночью в Московском регионе температура воздуха опустилась местами до минус 25 градусов, самая низкая температура была зафиксирована в городском округе Шатура, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«За прошедшую ночь температура воздуха в Москве составила минус 14 градусов. Самая низкая температура была зафиксирована в поселке Черусти (городской округ Шатура – ред.) - минус 25 градусов», - сказал Синенков.

Между тем, синоптики обещают потепление ближе к вечеру пятницы. Температура воздуха в Московском регионе днем составит от минус 15 до минус 5 градусов.

Скорость южного ветра достигнет 12-14 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметров ртутного столба.