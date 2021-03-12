РИАМО - 12 мар. В Москве в детском технопарке «Байтик» появился молодежный IT-коворкинг, проект воплотили в реальность благодаря гранту мэра столицы «Москва — добрый город», сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.
Коворкинг предназначен для учеников 8–11-х классов — выпускников «Байтика» по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование» и «Инженерное дело»
Коворкинг разместили в специальной аудитории детского технопарка. Там есть 3D-принтер, мини-типография и дополнительные компьютеры. Юные специалисты под присмотром наставников будут работать здесь над коммерческими и некоммерческими заказами, в том числе для волонтеров.
Так, ребята будут создавать сайты и приложения, а также прототипы деталей и сувениров с помощью 3D-технологий. Кроме того, они смогут заниматься изготовление печатной продукции. Для продвижения своих услуг ребята сами запустили сайт, определили список работ и их стоимость.
На сегодня в столице работает 18 детских технопарков. Занятия проводятся по 41 направлению — от технических до творческих специальностей. Ориентированы они на ребят от 7 до 17 лет.
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