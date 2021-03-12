РИАМО - 12 мар. На Рижском направлении МЖД были увеличены интервалы движения электричек на участке Каланчевская — Дмитровская Московской железной дороги, оно осуществляется в обе стороны по одному пути, сообщается на сайте Tutu.ru.

«Перед платформой Дмитровская на Москвы (Подольск) и на участке Москва Курская — Каланчевская на Нахабино возможно образование «пробки» из поездов», – говорится в сообщении.

Интервал по отправлению из Нахабино на Подольск был увеличен в связи с неприбытием составов из столицы. Движение некоторых поездов из Нахабино до Москвы производится только до Дмитровской.

Ранее по состоянию на 6:20, движения на участке Каланчевская — Дмитровская в сторону Нахабино не было.