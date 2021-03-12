РИАМО - 12 мар. Несмотря на активное развитие электронных сервисов, столичные школы не планируют полностью переводить на дистанционное обучение, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы нисколько не уронили качество образования благодаря во многом Московской электронной школе. Самое важное то, что нормально сегодня уже учимся, в нормальном режиме», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что пандемия дала толчок к развитию электронных сервисов.

«Конечно, это не означает, что мы перейдем на дистанционку полностью. Все равно ключевой фигурой остается учитель и вокруг него вся экосистема вращается», - добавил Собянин. ​

Московские школы с 6-11 классы в октябре прошлого года были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с распространением коронавируса. Ученики с 1-5 классы продолжали учиться в очном формате. С 18 января этого года все столичные школьники вышли на очное обучение.

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12 МАРТА

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- Московские школы не планируют полностью переводить на удаленку. Московские школы с 6-11 классы в октябре прошлого года были переведены на дистанционное обучение. Это было связано с распространением коронавируса.