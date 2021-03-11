РИАМО - 11 мар. Акция «Школа утилизация: электроника» для жителей и организаций пройдет в Коломне и Озерах 15-16 марта, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
В рамках акции жители, органы власти, бюджетные учреждения всех направлений деятельности и коммерческие компании могут сдать старую электронику на утилизацию и внести свой вклад в сохранение экологии Подмосковья.
Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что программа бесплатного сбора и утилизации электронных отходов «Школа утилизации: электроника» реализуется в Подмосковье уже шестой год. Ее поддерживают министерства экологии и природопользования, образования, имущественных отношений и здравоохранения.
В Коломне принимать электронику на утилизацию будут с 10:00 до 18:00 по адресу: Советская площадь, дом 7. Там будет находиться ярко-зеленый контейнер с надписью «Прием электроники».
В рамках программы бесплатно утилизировать списанную технику смогут бюджетные учреждения всех направлений деятельности, органы государственной и муниципальной власти и даже коммерческие компании. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте организатора акции — Фонда рационального природопользования.
Как подчеркнула исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова, перед фондом стоит задача — помочь воспитать поколение людей, которые понимают, почему микроволновку нельзя выбросить в обычный контейнер и как ее правильно утилизировать.
«Для этого мы разработали и разместили на сайте разнообразные кейсы на тему раздельного сбора и утилизации электронных отходов. Это интерактивные экоуроки для средней и старшей школы, лабораторная работа, моделирующая вред от разложения электроники в естественных условиях, есть даже песня. Педагоги могут бесплатно скачивать материалы и проводить занятия для ребят», - сказала Кудзагова.
Она подчеркнула, что это поможет школьникам максимально осознанно принимать участие в сдаче электроники, понимая, что они вносят реальный вклад в снижение экологического вреда, в ресурсосбережение.
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