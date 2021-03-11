РИАМО - 11 мар. Акция «Школа утилизация: электроника» для жителей и организаций пройдет в Коломне и Озерах 15-16 марта, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках акции жители, органы власти, бюджетные учреждения всех направлений деятельности и коммерческие компании могут сдать старую электронику на утилизацию и внести свой вклад в сохранение экологии Подмосковья.

«Сдавать на утилизацию можно все, что когда-то работало от сети или на аккумуляторах, совершенно бесплатно. Исключение составляет оборудование со знаком радиации», — говорится в сообщении.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что программа бесплатного сбора и утилизации электронных отходов «Школа утилизации: электроника» реализуется в Подмосковье уже шестой год. Ее поддерживают министерства экологии и природопользования, образования, имущественных отношений и здравоохранения.

В Коломне принимать электронику на утилизацию будут с 10:00 до 18:00 по адресу: Советская площадь, дом 7. Там будет находиться ярко-зеленый контейнер с надписью «Прием электроники».

В рамках программы бесплатно утилизировать списанную технику смогут бюджетные учреждения всех направлений деятельности, органы государственной и муниципальной власти и даже коммерческие компании. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте организатора акции — Фонда рационального природопользования.

«Городской округ Коломна традиционно находится среди лидеров по сбору электроники на переработку и демонстрирует очень высокую динамику. В 2018 году в округе собрали 11 тонн техники, в 2019 – 62 тонны, а в 2020 году – уже 160 тонн», — отметила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Как подчеркнула исполнительный директор Фонда рационального природопользования Александра Кудзагова, перед фондом стоит задача — помочь воспитать поколение людей, которые понимают, почему микроволновку нельзя выбросить в обычный контейнер и как ее правильно утилизировать.

«Для этого мы разработали и разместили на сайте разнообразные кейсы на тему раздельного сбора и утилизации электронных отходов. Это интерактивные экоуроки для средней и старшей школы, лабораторная работа, моделирующая вред от разложения электроники в естественных условиях, есть даже песня. Педагоги могут бесплатно скачивать материалы и проводить занятия для ребят», - сказала Кудзагова.

Она подчеркнула, что это поможет школьникам максимально осознанно принимать участие в сдаче электроники, понимая, что они вносят реальный вклад в снижение экологического вреда, в ресурсосбережение.