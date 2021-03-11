РИАМО - 11 мар. За прошедшую рабочую неделю в Московской области выдали 24 разрешения на строительство коммерческих объектов, также было введено в эксплуатацию 13 объектов, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Подмосковья.

«В Московской области за прошлую неделю ввели три дома на 776 квартир. Среди них: дом на 435 квартир в Мытищах в поселке Мебельной Фабрики на улице Рассветная, дом на 320 квартир в Щелковском городском округе в микрорайоне Потапово и дом на 21 квартиру в Егорьевске в поселке Шувое на улице Советская», — отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Также разрешения на строительство выдали детскому саду на 350 мест в микрорайоне №39 в Балашихе, производственно-складскому комплексу в деревне Большое Толбино Подольска, металлообрабатывающему цеху в городском округе Домодедово, бизнес-парку и многофункциональному комплексу с автостоянкой в Химках и промышленно-складской комплекс в Софьинском Раменского округа.

Кроме того, за этот период ввели в эксплуатацию три корпуса склада на 4-м км автодороги Дмитров-Орудьево-Жуковка и производственный корпус на улице Воронина в Мытищах.