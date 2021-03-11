РИАМО - 11 мар. Подмосковные полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения восьмилетней девочки в Домодедове, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

«Сотрудники полиции в одной из социальных сетей выявили запись с камер видеонаблюдения одного из домов на Кутузовском проезде города Домодедово, на которой две женщины наносят удары малолетнему ребенку», — сообщили в пресс-службе.

Личности гражданок и несовершеннолетней девочки установлены. По факту инцидента проводится проверка.

Ранее СМИ сообщили о том, что в подмосковном Домодедове мать и бабушка избили восьмилетнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно собиралась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи и одежду выкинули на улицу.