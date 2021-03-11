РИАМО - 11 мар. Два нежилых помещения в подмосковном городе Электрогорске выставлены на продажу через электронный аукцион, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещения находятся по адресу: улица Советская, дом 35, и имеют площадь 39,4 и 9,4 кв м.

«Благодаря выгодному расположению в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков, помещения имеют коммерчески выгодное месторасположение и прекрасно подойдут под осуществление коммерческой деятельности торгово-офисного назначения», - сообщает пресс-служба.

Два помещения продаются единым лотом. Они находятся в подъезде жилого дома.

Стартовая цена лота составляет 1,306 млн рублей.

Аукцион пройдет на электронной торговой площадке «РТС-тендер» под номером 45952. Заявки на участие принимают до 19 апреля 2021 года. Сами торги пройдут 21 апреля.