РИАМО - 11 мар. К Региональной навигационно-информационной системе Московской области с 2018 года подключили 10,5 тыс автобусов, а также другую технику, обслуживающую население, передает пресс-служба Московской областной думы.

РНИС Московской области запустили в обновленном виде в 2018 году. Она ведет онлайн-контроль за работой пассажирских автобусов, ремонтом дорог, уборкой улиц и движением школьных автобусов. На сайте системы можно узнать время прибытия автобусов и изменения маршрутов.

«На сегодняшний день системой РНИС контролируются: пассажирские перевозки – подключено 10,5 тыс транспортных средств, перевозки детей - 560 ТС, дорожная техника - 4,1 тыс ТС, коммунальная техника - 4,2 тыс ТС, техника прочих ведомств - 2,1 тыс ТС», - сообщает пресс-служба.

По словам начальника управления информационных технологий министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сергея Дюкова, с помощью системы повышено качество пассажирских перевозок, налажен контроль за всей техникой и повышена безопасность перевозок.

Информация поступает как в целом по региону, так и по каждому водителю или компании-перевозчику. Теперь расписание стало чаще соблюдаться, а автобусы ходят регулярнее. По результатам работы РНИС ответственные службы исправляют ошибки.

С помощью программы РНИС можно увидеть, какой водитель нарушает скоростной режим, а также оперативно среагировать на непредвиденную ситуацию.

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