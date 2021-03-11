РИАМО - 11 мар. В Воскресенске 28-летний местный житель признан виновным в нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов, суд приговорил его к году условно и штрафу в 39 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

«С октября по декабрь 2019 года обвиняемый заключал фиктивные договоры с организациями, которые занимаются вывозом мусора, на оказание услуг по приему от них строительных и бытовых отходов для дальнейшего их размещения на земельных участках, расположенных на территории Воскресенска», — говорится в сообщении.

В итоге он организовал незаконные свалки мусорных отходов на участках, которые ему не принадлежали и не могли использоваться под размещение отходов. Заключение экспертов показало, что степень вреда, причиненного почвам в результате складирования отходов, относится к четвертому классу.

Суд назначил мужчине наказание в виде года лишения свободы условно со штрафом в размере 39 млн рублей.