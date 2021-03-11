РИАМО - 11 мар. Под видом рассылок о социальной выплате с сайта «Госуслуг» мошенники пытаются заполучить данные банковских карт пользователей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Жителям Подмосковья необходимо быть бдительными. В случае подозрительных рассылок не стоит активировать никаких ссылок, нужно обратиться в техподдержку через личный кабинет в «Госуслугах». В случае, если вы стали жертвой мошеннических действий, обратитесь с заявлением в полицию», — сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Злоумышленники рассылают электронные письма, которые напоминают официальные сообщения портала «Госуслуги»: в них присутствует характерный логотип, шрифт и гиперссылки. В письмах обычно предлагают получить социальную компенсацию.

Для этого получателя просят ввести номер СНИЛС и номер банковской карты, а также перейти по ссылке в «личный кабинет» и обратиться к «ведущему юристу». Любые ссылки открывать опасно.