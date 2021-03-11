РИАМО - 11 мар. На сцене Московского Губернского театра 12 марта представят спектакль «Спящая красавица», его покажут после двухлетнего перерыва и в преддверии 40-летнего юбилея Московского областного государственного академического театра «Русский балет», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В постановке занята почти вся труппа театра, используется три смены декораций. «Спящая красавица» – самая грандиозная постановка театра. В связи с этим спектакль ставят только на больших сценах. Его можно представить только на двух подмосковных сценах в ДК «Гагарин» в Сергиевом Посаде и в ДК «Подмосковье» в Красногорске. В этот раз постановку вновь представят на сцене Московского Губернского театра.

«В репертуаре театра «Русский балет» шедевр П. И. Чайковского и Мариуса Петипа в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева давно занимает свое почетное место. За эту работу маэстро был удостоен приза Ассоциации западноевропейских импресарио «За самую грандиозную постановку 2000 года», – говорится в сообщении.

В этот раз раз исполнительский состав будет богат на дебюты. На сцене выступят прима-балерина театра, заслуженная артистка РФ, лауреат международного конкурса, а также обладательница приза «Душа танца» Анна Щербакова.

Заслуженный артист РФ Дмитрий Котермин исполнят роль Принца Дезире. На сцене должны выступить бронзовый призер всероссийского конкурса артистов балета Ксения Орел, заслуженная артистка Московской области Юлия Звягина, а также лауреат международных конкурсов Нина Колоскова и лауреат международного конкурса Матисс Лав.

Для Ярослава Синицина, Анны Гончаровы спектакль станет дебютным. «Вальс цветов» совместно с профессиональными актерами исполнят воспитанники Красногорского хореографического училища.

Последний раз спектакль «Спящая красавица» ставили в ноябре 2019 года.