РИАМО - 11 мар. Жителям Подмосковья напомнили, что в апреле этого года истекает срок представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а приложение «Налоги ФЛ» поможет достоверно заполнить эти данные, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Приложение «Налоги ФЛ» поможет достоверно заполнить справку о доходах. Практика показывает, что иногда служащие в своих справках о доходах забывают указать некоторые открытые счета, например, по причине того, что открыты они были очень давно», — говорится в сообщении.

С личным кабинетом налогоплательщика такого не произойдет, так как все данные находятся в одном месте: информация о недвижимом имуществе, транспортных средствах, сведения об открытых в банках и иных кредитных организациях счетах.

Для получения детальной информации по каждому конкретному счету следует обратиться с запросом в соответствующий банк, однако перечень всех открытых счетов уже есть в личном кабинете налогоплательщика.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» можно получить одним из трех способов. Во-первых, с помощью логина и пароля, указанных в регистрационной карте, которую можно получить лично в любом налоговом органе России. При обращении в налоговый орган при себе нужно иметь паспорт.

Во-вторых, с помощью квалифицированной электронной подписи. Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи должен быть выдан специализированным центром и может храниться на любом носителе: жестком диске, USB-ключе или смарт-карте.

В-третьих, с помощью учетной записи Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), то есть реквизитов доступа, используемых для авторизации на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Таким способом авторизация возможна только для пользователей, которые обращались для получения реквизитов доступа лично в одно из мест присутствия операторов ЕСИА.

Для того, чтобы ввести полученные данные и войти в электронный ресурс, необходимо скачать приложение «Налоги ФЛ» или зайти на сайт ФНС России. В сведениях нужно указывать в числе прочего доходы от любого вида деятельности, недвижимое имущество, транспортные средства, а также представлять сведения об открытых счетах в банках и иных кредитных организациях.