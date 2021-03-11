РИАМО - 11 мар. В российской столице разыскивают серийного убийцу из Орска Валерия Андреева, ориентировку на него получили все подразделения московской полиции, передает Федеральное агентство новостей.

Следователи считают, что опасный преступник скрывается на территории Москвы.

«Андреев считается одним из самых опасных и разыскиваемых преступников в России. На его счету убийства по меньшей мере семи женщин в Оренбургской области», — отмечается в материале.

Всего же мужчина может быть причастен к расправе над 100 жертвами.

Орский маньяк совершал серийные убийства с 2006 по 2013 год. Он похищал женщин на трассах, увозил в безлюдные места, где насиловал и убивал.

Правоохранители вышли на след душегуба только в 2012 году, когда занималась расследованием убийства 18-летней девушки. Примечательно, что Андреева тогда задержали, но отпустили из-за нехватки доказательств. В 2019 году Андреева внесли в список самых разыскиваемых преступников Интерпола.

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