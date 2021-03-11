РИАМО - 11 мар. В столице одобрили реализацию квартир второй очереди ЖК «Павелецкая Сити», застройщик получил заключение о соответствии, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Москомстройинвест выдал ООО «Специализированный застройщик «Дубининская 59» заключение о соответствии застройщика и проектной декларации нормам 214-ФЗ», - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

В середине февраля застройщик получил разрешение на строительство. Реализация проекта ведется совместно с девелоперами MR Group и Level Group.

В рамках II очереди ЖК планируется возведение четырех корпусов высотой от 27 до 42 этажей, которые назвали в честь звезд мирового кинематографа ХХ века «Кэрри», «Вивьен», «Хамфри» и «Ингрид». Здесь запроектировано 856 квартир.

В составе этой очереди планируется благоустроить территорию площадью порядка 13,5 тыс кв м, организовать 460 парковочных мест, а также 110 кладовых помещений. В планы по благоустройству вошло ландшафтное озеленение согласно авторскому проекту, возведение спортивной и детских площадок, прогулочной зоны, зон отдыха и воркаута.

ЖК разместится рядом со станциями метро «Павелецкая», «Серпуховская» и «Тульская» по адресу: улица Дубининская, владение 59-69.

Перед открытием продаж застройщик должен получить ЗОС. Без этого документа Росреестр не имеет права на регистрацию первого договора долевого участия. В столице услуга по выдаче ЗОС оказывается Москомстройинвестом.​