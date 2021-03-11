РИАМО - 11 мар. Депутаты фракции «Единая Россия» в Мособлдуме провели 1583 мероприятия за февраль 2020 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба Московской областной думы.

По словам председателя Мособлдумы, руководителя фракции «Единая Россия» Игоря Брынцалова, 109 из них были волонтерскими мероприятиями. 22 депутата лично работали волонтерами.

«За месяц депутаты фракции провели 41 мероприятие по оказанию материально-технической помощи местным волонтерским штабам (продуктовые наборы, горячее питание, лекарства, приобретение средства индивидуальной защиты, ГСМ и др.)», - передает пресс-служба.

По поручению Брынцалова депутаты фракции держат на контроле строительство 86 социальных объектов в 38 городских округах региона.

Проблемы обнаружили на 11 строящихся социальных объектах в шести округах Подмосковья. Брынцалов поручил проанализировать ситуацию на них и при необходимости обсудить проблемы на расширенном заседании.