РИАМО - 11 мар. Аналитики сервиса SuperJob выяснили, что большинство россиян дают своим детям в возрасте от 7 до 17 лет около тысячи рублей в месяц на карманные расходы, передает Федеральное агентство новостей.

«При этом младшеклассникам дают деньги 67% родителей, детям от 11 до 14 лет деньги дают 82% родителей, а старшеклассников обеспечивают средствами на карманные расходы 89% родителей», — говорится в материале.

По мнению аналитиков, чем старше становятся дети, тем меньше родители контролируют их расходы.

Младшеклассникам большая часть родителей (75%) дает ежемесячно не больше 1 тыс рублей на личные расходы, а 10% дают сумму от 1 до 3 тыс рублей.

64% россиян дают подросткам 11-14 лет тоже менее тысячи рублей в месяц на карманные расходы. 24% процента родителей считают, что в этом возрасте на личные расходы требуется большая сумма и дают от 1 до 3 тыс рублей.

При этом старшеклассникам на карманные расходы родители дают больше денег. Некоторые — более 10 тыс рублей ежемесячно.