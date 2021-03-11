РИАМО - 11 мар. На востоке Москвы появится производство ударных музыкальных инструментов, площадь нового объекта составит порядка 2 тыс кв м, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Реализация проекта будет способствовать привлечению инвестиций в столичную экономику, планируется создать порядка 50 рабочих мест», – сказала председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии города Москвы Анастасия Пятова.

Она добавила, что участок, площадь которого составляет 0,29 га, свободен. По решению комиссии его предоставят в аренду на шесть лет инвестору с целью возведения производственного корпуса по изготовлению ударных музыкальных инструментов.

Земельный участок находится по адресу: улица Буракова, владение 8.