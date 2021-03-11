РИАМО - 11 мар. Вирусолог Александр Чепурнов рассказал, что жители Европы могут начать прилетать в РФ ради того, чтобы привиться российской вакциной от Covid-19 «Спутник V», сообщает Nation News.

Ранее житель Германии Штефан Хайлеман с семьей специально прилетел в Москву, чтобы сделать прививку. Он отметил, что в России не нужно предварительно записываться для вакцинации. По мнению немца, российская вакцина является лучшей из существующих в мире.

«Жители Европы будут приезжать в Россию для вакцинации от коронавируса. Для РФ с политической точки зрения это большой плюс», - сказал Чепурнов.

Он отметил, что российская вакцина является эффективной и дает хороший нейтрализующий эффект. При этом последующая реакция ограничивается одним-двумя днями после введения.

По его мнению, «Спутник V» может помочь Европе справиться с пандемией коронавируса. Эффективность вакцины уже оценили ведущие научные институты многих стран.

«Поступление «Спутника V» в Европу поможет наладить отношения России с ЕС. Если вакцину сертифицируют в ЕС, то это откроет ворота для коммуникации и развития всесторонних отношений», — подчеркнул эксперт.

В Европе на сегодня отмечаются проблемы с поставками других вакцин от Covid-19. Компании не могут справиться с необходимыми объемами и серьезно отстают от производственных планов.

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