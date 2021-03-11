РИАМО - 11 мар. Арбитражный суд Москвы признал основателя кондитерской фабрики «А. Коркунов» и основного акционера казанского «Анкор Банка» Андрея Коркунова банкротом, пишет Газета.ru.

Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.

«Суд также открыл процедуру реализации имущества бизнесмена. Процедура банкротства была инициирована «Анкор Банком», в котором Коркунов являлся основным акционером. Его доля в банке составляла 49,8%», — говорится в материале.

Центробанк лишил «Анкор Банк» лицензии в связи с полной утратой капитала в 2017 году.

Коркунов основал одноименную шоколадную фабрику в 1999 году. В 2007 году она была продана американский компании Wrigley.