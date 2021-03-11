РИАМО - 11 мар. Объявлен конкурс на выполнение работ по экологической реабилитации русла реки Македонки в пределах озера Малаховское в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Незаконный сток в реку Македонку демонтировала 5 марта администрация Люберец. Нарушителю будет выписан штраф.

«Опубликована закупка на работы по экологической реабилитации русла реки Македонки в пределах озера Малаховское в городском округе Люберцы Московской области», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Информация об электронном аукционе на выполнение работ по экологической реабилитации русла реки появилась в Единой информационной системе в сфере закупок.

Восстановление планируют завершить в декабре 2021 года.

Объект включен в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» на 2017-2026 годы. Работы финансируются за счет бюджета региона.