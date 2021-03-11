РИАМО - 11 мар. По факту инцидента с несовершеннолетним на востоке Москвы Следственным комитетом инициирована проверка, сообщила РИАМО представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

«По предварительной информации, днем 11 марта 2021 года вблизи улицы Борисовской в городе Москве между двумя мужчинами и несовершеннолетним подростком произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в сторону юноши из газового пистолета», - сказала Иванова.

Подростка осмотрели медики скорой помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи проводят комплекс мероприятий, призванных установить все обстоятельства и причины инцидента. Участники происшествия уже установлены, в ближайшее время они будут доставлены в следственное подразделение.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.