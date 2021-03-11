РИАМО - 11 мар. Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков считает, что введение четырехдневной рабочей недели для женщин должно обязательно пройти с сохранением зарплаты, также аналогичный режим работы должны предложить и мужчинам, сообщает РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин, чтобы они могли совмещать работу и заботы по дому.

«Механически переделывать на четырехдневную рабочую неделю или, что точнее, на сокращенное количество рабочих часов в неделю возможно, с нашей сточи зрения, только в случае сохранения уровня зарплаты», - сказал Шершуков.

По его мнению, если этот вопрос не проработать, то работодатели вместе с сокращением рабочих часов сократят и зарплату. Решение вопроса должно быть комплексным и рассматриваться Российской трехсторонней комиссией.

Шершуков отметил, что можно предусмотреть и формат сокращения рабочих часов для мужчин.

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