РИАМО - 11 мар. В городском округе Химки на продажу выставили нежилое помещение площадью 85,6 кв м, начальная цена составляет 6,4 млн рублей, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение расположено на улице 9 Мая, дом 18Б.

«Объект аукциона находится в жилой зоне с высокой интенсивностью транспортных и пешеходных потоков. Помещение размещается на первом этаже и имеет отдельный вход», — сообщили в пресс-службе.

Нежилое помещение находится в собственности городского округа Химки. Юридически оно свободно и не занято правами третьих лиц. Стартовая цена за объект составляет 6 430 577 руб без учета НДС.

Подать заявку на участие в аукционе можно на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры на площадке 46205). Заявки принимаются до 5 апреля, аукцион пройдет 7 апреля.