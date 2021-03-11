РИАМО - 11 мар. В преддверии Международного женского дня с 6 по 8 марта пользователи соцсети «Одноклассники» отправили свыше 1,4 млрд виртуальных подарков, сообщает пресс-служба социальной сети.

Также пользователи делились праздничным настроением в сервисе исчезающих фото и видео «Моменты» и отправляли много открыток и стикеров в личных сообщениях.

«Пользователи ОК в этом году впервые использовали для поздравлений любимых женщин новый сервис «Моменты», который позволяет публиковать фото и видео, доступные 24 часа. С помощью «Моментов» девушки делились праздничными эмоциями и реагировали на публикации друг друга, а мужчины записывали поздравительные видео и публиковали фото с весенними стикерами», — говорится в сообщении.

Рекорды

В итоге в сравнении со средними показателями сервиса в новогодние праздники число просмотров моментов выросло в 1,5 раза, а число реакций пользователей на них — в два раза.

Поставлены и другие рекорды. Так, каждая третья жительница страны — 33,5 млн пользовательниц соцсети — получила подарок в ОК. С помощью стикеров в социальной сети было отправлено более 12,5 млн поздравлений, при этом 5,5 млн из них были загружены самими пользователями.

Больше всего подарков к 8 Марта в этом году получила пользовательница ОК из Вологды, которой отправили 8,5 тысячи поздравлений. Самым щедрым на виртуальные поздравления стал пользователь из Белгорода, отправивший девушкам более 7,5 тысячи подарков.

Лидерство по количеству отправленных подарков удержала Москва. На втором месте оказался Екатеринбург, замыкает тройку Краснодар. Первое место среди тематических подарков занял букет из разноцветных роз «С 8 Марта! Женского счастья!» — его отправили более 15 млн раз. На втором месте разместился букет с надписью «С 8 Марта! Желаю тебе счастья», подаренный 13 миллионов раз. Третью позицию в рейтинге лидеров занял букет из цветов в виде восьмерки, отправленный 11 миллионов раз.

Онлайн-мероприятия

Атмосферу для пользовательниц соцсети к 8 Марта создавали персонализированные мультфильмы, в которых главная героиня и ее друзья отправятся на прогулку. В 2021 году количество просмотров подобных видеопоздравлений от нейросети выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, а число оценок «класс» к ним — в три раза.

Ролик создается нейросетью на основе фотографий наиболее близких друзей героя видео. Технология распознавания лиц и уведомления от соцсети о том, что пользователь участвует в ролике друга, помогают узнать о мультфильме большой аудитории, а реакции людей делают его широко известным.

В честь праздника в соцсети прошел фотомарафон #СамаяЛучшая, в рамках которого пользователи поздравляли своих мам, бабушек, сестер и дочерей. Всего за три праздничных дня к марафону присоединились 40 тысяч участников в соцсети, которые делились фотографиями тех, кто каждый день поддерживает и заботится о них.