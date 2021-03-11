РИАМО - 11 мар. Специалисты «Мосприроды» увидели в Серебряном бору маленького паука, с наступлением тепла в лесах столицы начали просыпаться пауки и другие членистоногие, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

«Специалисты «Мосприроды» в Серебряном бору смогли понаблюдать за маленьким паучком, который почувствовал тепло весеннего солнца. Паук перебегал дорожку, по которой ходят люди, поэтому его перенесли его на дерево», — говорится в сообщении.

Пауки относятся к классу паукообразных, который входит в тип членистоногие - туда же включается и класс насекомых. Их пробуждение совпадает с началом сезона размножения у птиц.

Птицы едят сами и кормят птенцов членистоногими. Именно в них содержится много питательных веществ, дефицит которых был зимой.