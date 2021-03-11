РИАМО - 11 мар. Подмосковные полицейские остановили массовое изготовление поддельных документов для незаконного въезда и пребывания мигрантов в России, задержана межэтническая преступная группа, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Злоумышленники успели оформить документы для более 1 тыс. мигрантов», - сообщает пресс-служба.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев добавил, что за 2020 год за консультациями в Единый миграционный центр Московской области обратились порядка 100 тыс иностранных граждан.

Получить консультацию мигранты могут по адресу: Красногорск, Путилково, 69 км МКАД, БП «Гринвуд», корпус 33 и корпус 35, или по телефону: 8-926-956-33-33.

В период пандемии Covid-19 в Подмосковье образовался дефицит трудовых ресурсов в различных отраслях экономики. Только для работы в строительной области и в сфере жилищно-коммунального хозяйства региона нужно около 10 тысяч трудовых мигрантов.