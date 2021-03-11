РИАМО - 11 мар. Правительство Москвы не рассматривает идею вернуть закопанные малые реки в центре столицы на поверхность, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, идея вернуть реки в центре Москвы, которые убрали в подземные коллекторы, не новая. Она возникает примерно раз в пять-десять лет. Однако всегда специалисты понимали нецелесообразность таких проектов.

«Те, кто предлагают раскопать Неглинку, должны понимать, что это потребует огромных бюджетных вложений — перекладка всех инженерных сетей, реализация мероприятий по сохранению существующей застройки, изменение схемы движения транспорта, много других проблем», — сказал Бочкарев.

Неглинку убрали под землю 200 лет назад, поэтому, чтобы ее вернуть, придеться перестроить весь центр, отметил заммэра.

Бочкарев резюмировал, что реализация такого проекта «остановит жизнь всего центра Москвы на десятилетия».

Ранее блогер Илья Варламов на своем You-Tube канале предложил свой вариант реконструкции центра Москвы. Он считает, что нужно раскопать реку Неглинную и вывести ее на поверхность около стен Кремля. По его мнению, река в самом центре города будет смотреться лучше, чем другие достопримечательности.

Эксперт считает, что раскопанная река Неглинная в центре столицы будет выглядеть как ров>>