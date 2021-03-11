РИАМО - 11 мар. За последние годы по предложению жителей в районе Строгино столицы реализовали много проектов, в том числе и в рамках программы «Мой район», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Строгинской и Кировской поймах - популярных местах отдыха - облагородили пляжи, оборудовали места для пикников. В 2019 году благоустроили сквер на Кулакова и территорию у западного вестибюля станции мосметро «Строгино», - написал Собянин на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Также в районе развивают социальную инфраструктуры. Например, там построили две новые школы и обновили здания детских музыкальных школ на Маршала Катукова и в Неманском проезде. Кроме того, для занятий спортом в районе работает Дворец спорта «Янтарь» с ледовыми аренами, бассейном и тренажерным залом.

В 2021 году в районе начался капремонт филиалах детской поликлиники №58 и взрослой №180. Также планируется начать строительство новой поликлиники с травмпунктом на улице Твардовского.

В планах на этот год также есть капремонт Строгинского моста и благоустройство парка «Березовая роща», парка по Неманскому проезду и бульварных зон между Таллинской и Маршала Катукова.

В будущем в Строгино появится еще одна станция метро - на новой Рублево-Архангельской линии.

«Работы предстоят огромные, сейчас ведется подготовка документов и проектирование», - заключил Собянин.

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