РИАМО - 11 мар. В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» в Пушкинском городском округе проходят масленичные гуляния, для гостей приготовили обширную развлекательную программу, сообщил заведующий сектором выставок и рекламы музея Михаил Гладышев.

«У нас как всегда обширная программа на Масленицу. В будние дни у нас проходят детские масленичные программы, мастер-классы вместе с театрализованными экскурсиями, с анимационным играми на улице, с сжиганием чучела в конце», - сказал Гладышев в эфире «Радио 1».

Он подчеркнул, что кульминация Масленицы придется на субботу и воскресенье, когда в музее проведут «Широкую масленицу в Муранове». В оба дня праздник начнется в 12:00.

Так, 13 марта праздник откроет настоятель усадебного храма отец Феофан, который выступит с приветственным словом. В этот день пройдут выступления фольклорных коллективов Москвы, Подмосковья, соседних регионов. Уже 14 марта в 16:00 в музее сожгут чучело и окончательно проводят зиму.

«Сегодня мы его наряжаем как раз. Оба дня будет проходить широкая ярмарка с сувенирами, товарами народно-прикладного творчества, блинами, чаем и многим другим. Также можно будет покататься на лошадях, собачьих упряжках, поучаствовать в творческих мастер-классах, посетить театрализованные экскурсии по усадьбе и многое другое», — пояснил Гладышев.

Мероприятие будет бесплатным. Оно пройдет за территорией музей на Барском лугу. На театрализованную экскурсию стоит записаться заранее, так как желающих много.

В этом году масленичная неделя пришлась на период с 8 марта по 14 марта. Праздничные гуляния для жителей и гостей Московской области подготовили во всех муниципалитетах региона.

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