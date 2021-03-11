РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В Домодедове может появиться новый автобусный маршрут, соединяющий ЖК «Город счастья» и станцию Домодедово, сообщил начальник управления дорожного хозяйства транспортной инфраструктуры администрации Домодедова Юрий Герасимов.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Администрацией прорабатывается вопрос о муниципальном маршруте №37, который будет проходить сквозняком по данной (Донской – ред.) улице, выходить, где «Леруа Мерлен» на основную дорогу, и на Каширское шоссе и идти до станции Домодедово. Мы этот запрос уже в министерство транспорта направили об изменении маршрута. Ждем их решения», - сказал Герасимов.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.