РИАМО - 11 мар. В музее-заповеднике выдающегося химика Дмитрия Менделеева и великого поэта Александра Блока «Шахматово» в честь Масленицы для гостей подготовили специальную развлекательную программу, сообщила исполняющая обязанности руководителя научно-просветительского отдела музея Татьяна Гроздова.

«Усадьба Шахматово ждет посетителей в эти выходные дни. Для всех гостей мы подготовили традиционные масленичные гулянья с играми на свежем воздухе и анимацией. Будут встречать традиционные герои: Зима, Весна и скоморохи. Будем петь, плясать, сочинять и петь частушки», — сказала Гроздова в эфире «Радио 1».

В конце праздника в усадьбе по традиции сожгут чучело. После праздничной программы гостей будут угощать блинами с чаем и знаменитым шахматовским вареньем.

«По предварительным данным, много гостей ожидается в субботу. Поэтому для частных посетителей я бы рекомендовала выбрать воскресный день. Мы готовы принять всех и рады всем. Все анонсы мы выкладываем в наших социальных сетях», — добавила Гроздова.

В этом году масленичная неделя выпала на период с 8 марта по 14 марта. Во всех округах Подмосковья организовали праздничные гуляния. Областные музеи также принимают участие в праздновании.