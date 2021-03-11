РИАМО - 11 мар. Роспотребнадзор совместно с прокуратурой ТиНАО проверили АО «Пищевой комбинат «Подольский» в поселении Щаповское и обнаружили там цех по производству снюса, в котором грубо нарушались санитарные и противоэпидемиологические требования, проводится административное расследование, передает пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора по Москве.

При осмотре цеха одного индивидуального предпринимателя на территории комбината инспекторы установили, что там изготавливают никотиносодержащий снюс - жевательный табак, продажа которого в России запрещена.

«Санитарное состояние и содержание цеха неудовлетворительное: не проводятся генеральные уборки (в помещении - плесень, грязь и пыль), не предоставлены данные о проведении дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Отходы производства складируются в цеху без учета класса опасности, документы о вывозе и утилизации отходов отсутствуют», - сообщает пресс-служба.

В процессе производства использовалось сырье без документов и сертификатов, а жидкость для испарителей была с истекшим сроком годности. Готовая продукция тоже никак не документировалась. Условия труда на предприятии никак не контролировались.

Никаким санитарно-противоэпидемиологическим требованиям, кроме масок на работниках, цех не соответствовал.

В ходе расследования арестованы товары: снюс «BLAX» в ассортименте (11 526 баночек), сырье - жидкая желтая смесь неизвестного происхождения без маркировки (73 л), пищевые ароматизаторы в ассортименте (около 700 кг), жидкость для испарителей (около 1 390 л), микрокристаллическая целлюлоза (120 кг), пластиковая упаковка (1700 штук), а также этикетки и производственное оборудование - компрессоры, бетономешалки, маркировочный станок, термопистолеты, весы, бытовые холодильники, фасовочные станки, аппарат для вакуум-упаковки.

Образцы продукции и сырья изучит в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве». Индивидуальному предпринимателю временно запрещено вести деятельность. Цех опечатан. В отношении предпринимателя возбуждено административное производство по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ «Нарушение санитарных норм на производстве». За продажу снюса бизнесмена ждет штраф до 300 тыс рублей.