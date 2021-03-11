РИАМО - 11 мар. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова прокомментировала ситуацию в Домодедове, где стало известно об избиении восьмилетней девочки.

Ранее СМИ сообщили о том, что в подмосковном Домодедове мать и бабушка избили 8-летнюю девочку якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Ребенка вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу.

«Мы следим за ситуацией. Все обстоятельства произошедшего и обстановку в семье проверяют органы опеки, ОДН, КДН. Ждем выводов», — заявила Мишонова.

Она добавила, что, предварительно, в поле зрения органов системы профилактики семья не попадала.