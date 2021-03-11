РИАМО - 11 мар. Синоптики обещают оттепель в московском регионе на выходных, но водителям стоит помнить о возникновении гололедицы и быть предельно внимательными на дорогах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

С 12 марта в регион приходит теплый атлантический циклон. В пятницу температура будет держаться около минус 10-15° с порывами ветра 15-17 м/с и снегопадом. Оттепель наступит в субботу, температура поднимется +1°. В воскресенье будет еще теплее - до +6°.

«Министерство транспорта Подмосковья обращает внимание, что на дорогах при перепадах температуры возможна гололедица, поэтому не стоит ездить на летней резине даже на короткие расстояния», - сообщает пресс-служба.

Также водителей просят быть аккуратными, соблюдать скоростной режим и не маневрировать на дорогах. Также не стоит забывать снижать скорость перед пешеходными переходами и держать дистанцию с другими машинами. Кроме того, нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Атмосферное давление будет расти в эти дни, поэтому метеозависимые люди будут чувствовать недомогание. Таким людям тоже рекомендуют воздержаться от поездок за рулем.