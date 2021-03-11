РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мар. В четверг в связи с устранением утечки на сетях холодного водоснабжения прекращена подача воды на улицах Пугачева, Глинки, Кирова и Воровского в поселке Загорянский, сообщается на официальной странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент подвоз воды организован на пересечении улиц Воровского-Кирова. Работы по устранению утечки планируется завершить до 22:00. Также возможны перебои в подаче холодного водоснабжения во всем поселке Загорянский», - говорится в сообщении.

В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться по телефону аварийно-диспетчерской службы 8 (496) 562-11-72.