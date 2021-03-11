РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2020 году в территориальный отдел администрации микрорайона Востряково Домодедова поступило 70 письменных обращений от жителей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«За отчетный период в территориальный отдел поступило 70 письменных обращений. Из них рассмотрено с выездом на место 68. 199 жителей побывали на личном приеме начальника территориального отдела. Основные вопросы, по-прежнему, экология и землепользование, коммунальное хозяйство и дорожная сфера», - сказала Шалаева.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.