РИАМО - 11 мар. Президент России Владимир Путин порекомендовал российским бизнесменам инвестировать внутри страны, сообщает Федеральное агентство новостей.

При этом он подчеркнул, что российские бизнесмены должны сами решать, куда направлять собственные ресурсы.

«Лучше в дом, здесь спокойнее и надежнее», — отметил глава российского государства.

Это заявление президент сделал во время совещания по вопросам инвестиционной активности в четверг.

Ранее Путин сообщил, что прошедший год из-за коронавирусной пандемии оказался наихудшим для мировой экономики после Второй мировой войны.