РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2020 году в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово проложили 32 километра канализационных сетей, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Одним из важных вопросов микрорайона является его канализование. В Вострякове работают три некоммерческих партнерства, занимающихся строительством канализации в частном секторе. Некоммерческое партнерство «ВКВ» завершило свой проект. Проложено 32 километра соответствующих сетей, построено четыре КНС (канализационная насосная станция – ред.) и 700 канализационных колодцев. Проект рассчитан на 1253 дома, подключились всего 654», - сказала Шалаева.

Она также отметила, что ведется строительство канализационных сетей на улицах Дорожной, Васильковой, Березовой, Центральной и Янтарной.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.