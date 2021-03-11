РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2020 году в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово выявили более 180 преступлений, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В 2020 году выявлено 186 преступлений. Процент раскрываемости составил 78,4%. Составлено 1012 протоколов об административных нарушениях», - сказала Шалаева.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.