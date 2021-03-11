РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2020 году в центр медицины катастроф в микрорайоне Востряково городского округа Домодедово поступило более 1000 вызовов, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Продолжает свою трудную работу и территориальный центр медицины катастроф. В 2020 году количество вызовов данной службы – 1074. Из них техногенного характера, пожаров, угрозы взрывов – 972. Обращений – 748, из них 58 – детей. Было госпитализировано тяжелых пациентов с положительным тестом на Covid-19 – 238 человек», - сказала Шалаева.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.