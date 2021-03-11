РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2020 году врачи Востряковской амбулатории Домодедова пролечили более 200 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Востряково Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«В период пандемии врачами Востряковской амбулатории пролечено более 200 взрослых пациентов с положительным тестом на Covid-19 и 20 детей. Наблюдалось более 300 пациентов по контакту», - сказала Шалаева.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1 578 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 15 601 человек.

- Более 10 тыс Covid‑пациентов получили иммунную плазму крови в Москве. Стать донором плазмы и помочь пациентам с коронавирусной инфекцией могут люди от 18 до 55 лет, которые уже перенесли Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 9 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 358 больных. В Москве - 1281.