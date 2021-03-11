РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В Домодедове в 2021 году планируют завершить строительство жилого комплекса в микрорайоне Востряково, сообщила начальник территориального отдела микрорайона Наталья Шалаева.

В четверг в микрорайоне Востряково прошел отчет администрации перед населением с участием главы Домодедова Александра Двойных, депутата Московской областной думы Олега Жолобова, председателя совета депутатов Леонида Ковалевского, заместителей главы администрации и депутатов местного совета депутатов.

«Идет оживленное строительство четырех многоквартирных домов. В планах строительство данного жилого комплекса завершить в 2021 году», - сказала Шалаева.

Она отметила, что в микрорайоне реализуется муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилого фонда в городском округе Домодедово». Расселение ветхих домов ведет ООО ПКФ «Гюнай». На сегодняшний день на улице Ледовская переселены 25 семей, снесен один дом.

В связи с эпидемиологической обстановкой встреча прошла в ограниченном формате. На ней присутствовали общественные помощники главы Домодедова, старосты сельских населенных пунктов, представители уличных комитетов Домодедова, руководители предприятий, учреждений, Общественных советов, Общественной палаты Домодедова, депутаты Совета депутатов, заместители главы администрации городского округа Домодедово, представители территориальных отделов государственной власти и СМИ.